Morgan Stanley Aktie

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WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

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16.09.2026 21:19:14

GE Vernova Stock Gains Following Bullish Executive Commentary at Morgan Stanley Conference

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Bullish 32,08 -9,53% Bullish
GE Vernova 829,20 2,73% GE Vernova
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 62 675,00 2,24% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Morgan Stanley 178,00 0,79% Morgan Stanley
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A- 18,91 0,80% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -I- 23,97 0,25% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -I-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -F- 25,26 0,12% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -F-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Registered Shs Series -K- 22,13 1,00% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Registered Shs Series -K-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -E- 25,46 0,16% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -E-

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