GE Vernova Stock Is Down 20% From Its High. Here's Why I'd Buy The Dip Today.

Over the past 52 weeks, shares of GE Vernova (NYSE: GEV) have traded as high as $1,195.94. However, with the stock closing at $946.22 on Sept. 21, shares are down 20.8% from that 52-week high. Still, given the opportunities ahead for GE Vernova, I would consider buying shares despite the pullback. Here's why.

While shares of GE Vernova are down some 20% from their 52-week high, the stock price is still up 47% over the past year. That's thanks to its strong performance over that period, most recently highlighted in its 2026 second-quarter earnings report.

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