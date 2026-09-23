General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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23.09.2026 17:45:00
GE Vernova Stock Is Down 20% From Its High. Here's Why I'd Buy The Dip Today.
Over the past 52 weeks, shares of GE Vernova (NYSE: GEV) have traded as high as $1,195.94. However, with the stock closing at $946.22 on Sept. 21, shares are down 20.8% from that 52-week high. Still, given the opportunities ahead for GE Vernova, I would consider buying shares despite the pullback. Here's why.
While shares of GE Vernova are down some 20% from their 52-week high, the stock price is still up 47% over the past year. That's thanks to its strong performance over that period, most recently highlighted in its 2026 second-quarter earnings report.
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|GE Vernova
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