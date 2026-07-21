GE Vernova Aktie

GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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21.07.2026 15:00:00

GE Vernova Stock Is Up 560% in 2 Years. Here's What Wall Street Price Targets Say Happens Next

Every investor innately understands that a stock can't continue climbing indefinitely. Eventually, it will reach a peak and suffer a setback.That's the conundrum facing anyone who currently owns or is eyeing a stake in GE Vernova (NYSE: GEV). After rallying 560% over the course of just the past 24 months, it looks and feels like this ticker is nearer a top than not. Some owners may be thinking about locking in their profits, while anyone looking to buy it is probably waiting for a pullback. And those may well be the right calls.The analyst community, however, suggests you remain more bullish than not in the near term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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