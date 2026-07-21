GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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21.07.2026 15:00:00
GE Vernova Stock Is Up 560% in 2 Years. Here's What Wall Street Price Targets Say Happens Next
Every investor innately understands that a stock can't continue climbing indefinitely. Eventually, it will reach a peak and suffer a setback.That's the conundrum facing anyone who currently owns or is eyeing a stake in GE Vernova (NYSE: GEV). After rallying 560% over the course of just the past 24 months, it looks and feels like this ticker is nearer a top than not. Some owners may be thinking about locking in their profits, while anyone looking to buy it is probably waiting for a pullback. And those may well be the right calls.The analyst community, however, suggests you remain more bullish than not in the near term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GE Vernova
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|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.07.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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26.06.26
|Ukrainische Energiebranche sorgt vor nächstem Winter vor (dpa-AFX)
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22.04.26
|GE Vernova-Aktie mit Kursrally: Prognose angehoben (dpa-AFX)
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22.04.26
|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
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21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)