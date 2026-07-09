GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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09.07.2026 20:00:00
GE Vernova Stock Looks Powerful. But Here's the Big Risk.
GE Vernova (NYSE: GEV) has one of the strongest AI power stories in the market, thanks to scarce gas turbines, rising pricing power, and a massive backlog. But after a huge rally, the risk is no longer the business alone. It is whether enough future data center projects actually convert into real revenue.Stock prices used were the market prices of June 26, 2026. The video was published on July 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GE Vernova
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|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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|GE Vernova-Aktie mit Kursrally: Prognose angehoben (dpa-AFX)
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|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
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21.04.26