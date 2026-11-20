GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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20.11.2026 20:21:13
GE Vernova Stock Plunges Amid AI Selloff and Profit-Taking
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