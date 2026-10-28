GE Vernova Aktie

GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 12:11:20

GE Vernova To Buy Trench Group For $9 Bln; GEV Up Over 3% In Pre-Market

(RTTNews) - GE Vernova Inc. (GEV), a energy equipment maker and services provider, said on Wednesday that it has signed a deal to acquire Trench Group, a high-voltage grid equipment firm, from Triton Partners, an investment company, for $9 billion, to be funded by cash and debt.

The transaction is expected to close in late 2027. The acquisition will directly enhance GE Vernova's two largest electrification businesses, Grid Systems Integration and Power Transmission, to deliver the technologies and manufacturing capacities needed for the global electricity industry.

GE Vernova CEO Scott Strazik, said: "With a margin-accretive financial profile and approximately $5 billion in backlog and framework agreements, some of which reach into the next decade, this acquisition will deliver both immediate earnings visibility and long-term strategic value."

Trench serves over 800 global utilities and hyperscalers with high- and medium-voltage bushings, instrument transformers, and coils. The company's manufacturing footprint spans 11 sites across Europe, North America, and Asia. Trench Group expects $1.9 billion in revenue for 2028.

GEV was up by 3.85% at $930 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GE Vernova

mehr Nachrichten

Analysen zu GE Vernova

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GE Vernova 804,40 0,02% GE Vernova

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen