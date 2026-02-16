GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
16.02.2026 15:00:13
GE Vernova To Supply 100 MW Gas Turbine Packages For Terry Bundy Generating Station
(RTTNews) - GE Vernova Inc. (GEV), an electric power company, said on Monday that it has bagged a contract from Lincoln Electric System to supply two LM6000VELOX aeroderivative gas turbine packages for the Terry Bundy Generating Station at Lincoln in Nebraska to meet the growing power demand.
Scheduled to be operational in 2029, the expanded generating station is expected to deliver up to around 100 MW at ISO conditions once the new turbines are online.
The LM6000VELOX aeroderivative gas turbine provides a quick startup time in 10 minutes to full power and operational flexibility with a high cyclic life to stabilize the grid and reduce the risk of power supply shortages.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)
|
27.01.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu GE Vernova
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|678,00
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.