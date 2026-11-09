GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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09.11.2026 10:57:38
GE Vernova To Supply 3 Wind Turbines For German Wind Farm
(RTTNews) - Energy equipment maker GE Vernova Inc. (GEV) announced on Monday that it has signed an agreement with German utility Stadtwerke Heidenheim AG to supply three onshore wind turbines for the Schlotberg-Jöchsen wind farm in Germany.
The company said the order includes three 5.5 MW-158m onshore wind turbines and a 20-year service agreement.
GE Vernova said the project marks its sixth collaboration with Stadtwerke Heidenheim and will increase the utility's installed fleet of GE Vernova turbines in Germany to 74 megawatts of capacity.
The company said deliveries are scheduled to begin in August 2027, with commissioning expected in December 2027.
Shares of GE Vernova rose 0.24% to $775.99 in premarket trading after ending Friday's session up 0.47%.
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