GE Vernova vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GE Vernova veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4,81 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 12,63 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at