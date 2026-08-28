General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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28.08.2026 15:30:00
GE Vernova vs. Bloom Energy: Which AI-Power Bet Has More Upside Ahead?
By the end of 2026, the global artificial intelligence (AI) market is expected to reach $617.6 billion. By 2032, that could skyrocket to $1.4 trillion, with plenty of stocks benefiting along the way.With that growth in mind, two companies that are winning and could continue to win are GE Vernova (NYSE: GEV) and Bloom Energy (NYSE: BE), both powering the AI boom in different ways. GE focuses on the infrastructure that enables power generation, while Bloom specializes in on-site power generation through its solid oxide fuel cells.Between the two, one stands out as the better long-term portfolio holding. Read on to see which one.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu General Electric Co.
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21.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|181,80
|-2,47%
|GE Vernova
|788,20
|-3,67%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|68 600,00
|-3,82%
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