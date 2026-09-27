GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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27.09.2026 22:45:00
GE Vernova vs. Bloom Energy: Which AI Power Stock Has the Edge?
GE Vernova (NYSE: GEV) and Bloom Energy (NYSE: BE) are addressing the AI data center power shortage from opposite directions. One brings generation and grid scale. The other brings fast onsite deployment. I break down the growth, valuation, risks, and the one trade-off that could determine which stock has the stronger long-term setup.
Stock prices used were the market prices of Sept. 11, 2026. The video was published on Sept. 27, 2026.
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