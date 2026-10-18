GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
18.10.2026 08:30:00
GE Vernova vs. Caterpillar: Which Has More Exposure to the AI Power Build-Out?
Technology companies are investing massively in artificial intelligence (AI) infrastructure, and analysts expect AI capital expenditures to reach $800 billion this year. This is driving huge sales for computing, power, cooling, and other related infrastructure needs for these next-generation data centers.
Those investments don't seem likely to slow down anytime soon. According to Goldman Sachs, hyperscaler capital investments could reach $1.7 trillion by 2027 and $2.1 trillion by 2029. Demand for industrial companies offering power solutions has surged. As a result, GE Vernova (NYSE: GEV) and Caterpillar (NYSE: CAT) have been two standout stocks in recent years.
Both companies benefit from surging demand for power from hyperscalers. But in the AI power building boom, GE Vernova has greater exposure. This can be good or bad, depending on investors' expectations for future AI spending. Here are the key differences between the two businesses.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
15.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Caterpillar Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|649,00
|-1,22%
|GE Vernova
|817,20
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.