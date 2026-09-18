General Electric Aktie

General Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

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18.09.2026 15:45:01

GE Vernova vs. NextEra Energy: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?

The global energy transition is accelerating, leaving investors to choose between equipment manufacturers and utility operators. Should you bet on GE Vernova (NYSE:GEV) or NextEra Energy (NYSE:NEE) for your portfolio?

GE Vernova provides the hardware and services that power the grid, while NextEra Energy is a leading utility and renewable developer. Though they operate in different parts of the power sector, both companies benefit from rising electricity demand. We will look at their financial health and growth prospects to see which stock is the better choice.

GE Vernova provides products and services to generate, transfer, and store electricity. The company technology generates about 25% of the world's power for utilities and industrial users. It has engaged in power collaborations with Chevron (NYSE:CVX) while managing a legal dispute with Vineyard Wind 1 LLC.

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Aktien in diesem Artikel

GE Vernova 819,80 1,64% GE Vernova
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 62 575,00 -0,16% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
NextEra Energy Inc 70,22 -0,89% NextEra Energy Inc

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