GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
30.07.2026 21:51:17
GE Vernova vs. NuScale Power: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?
The energy transition is creating massive demand for reliable power solutions across the globe. Investors looking for exposure to this trend often weigh GE Vernova (NYSE:GEV) against NuScale Power (NYSE:SMR).GE Vernova provides massive infrastructure for power generation and wind energy, supporting traditional utilities and new data centers. NuScale Power focuses on next-generation small modular reactors designed for flexible, carbon-free nuclear energy. While both companies aim to electrify the future, they operate at vastly different stages of commercial maturity and financial stability.GE Vernova provides the essential hardware and software for the global energy transition. The company serves a massive base of utilities and industrial players across Europe, the United States, and Asia. Recent growth is tied to the industrial stocks sector, where increasing electricity demand from data centers is driving new orders. Key commercial agreements include a power partnership with Chevron to support its energy needs. The company also recently completed the acquisition of the remaining stake in Prolec GE to strengthen its subsidiary portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu GE Vernova
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|858,60
|0,68%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|69 625,00
|0,51%
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|8,42
|-2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.