GE Vernova Aktie

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WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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30.07.2026 21:51:17

GE Vernova vs. NuScale Power: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?

The energy transition is creating massive demand for reliable power solutions across the globe. Investors looking for exposure to this trend often weigh GE Vernova (NYSE:GEV) against NuScale Power (NYSE:SMR).GE Vernova provides massive infrastructure for power generation and wind energy, supporting traditional utilities and new data centers. NuScale Power focuses on next-generation small modular reactors designed for flexible, carbon-free nuclear energy. While both companies aim to electrify the future, they operate at vastly different stages of commercial maturity and financial stability.GE Vernova provides the essential hardware and software for the global energy transition. The company serves a massive base of utilities and industrial players across Europe, the United States, and Asia. Recent growth is tied to the industrial stocks sector, where increasing electricity demand from data centers is driving new orders. Key commercial agreements include a power partnership with Chevron to support its energy needs. The company also recently completed the acquisition of the remaining stake in Prolec GE to strengthen its subsidiary portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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GE Vernova 858,60 0,68% GE Vernova
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 69 625,00 0,51% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Nuscale Power Corp Registered Shs 8,42 -2,09% Nuscale Power Corp Registered Shs

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