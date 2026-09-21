GE Vernova vs. Oklo: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?

As global power demand surges, investors face a choice between established infrastructure and emerging nuclear technology. Is GE Vernova (NYSE:GEV) or the pre-revenue innovator Oklo (NYSE:OKLO) the better buy for your portfolio?

GE Vernova provides the essential hardware and services that generate one quarter of the world's electricity. Oklo focuses on developing small fast-fission reactors to power data centers and industrial sites. Comparing these two involves weighing a profitable industry leader against a high-stakes bet on the future of carbon-free energy.

GE Vernova sells power generation equipment, grid solutions, and wind turbines to utilities and industrial giants. In its latest annual report, filed for 2025, the company highlighted its role in producing nearly 25% of global electricity.

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