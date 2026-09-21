GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
21.09.2026 18:12:08
GE Vernova vs. Oklo: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?
As global power demand surges, investors face a choice between established infrastructure and emerging nuclear technology. Is GE Vernova (NYSE:GEV) or the pre-revenue innovator Oklo (NYSE:OKLO) the better buy for your portfolio?
GE Vernova provides the essential hardware and services that generate one quarter of the world's electricity. Oklo focuses on developing small fast-fission reactors to power data centers and industrial sites. Comparing these two involves weighing a profitable industry leader against a high-stakes bet on the future of carbon-free energy.
GE Vernova sells power generation equipment, grid solutions, and wind turbines to utilities and industrial giants. In its latest annual report, filed for 2025, the company highlighted its role in producing nearly 25% of global electricity.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
21.07.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.06.26
|Ukrainische Energiebranche sorgt vor nächstem Winter vor (dpa-AFX)
|
22.04.26
|GE Vernova-Aktie mit Kursrally: Prognose angehoben (dpa-AFX)
|
22.04.26
|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
|
21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|832,00
|1,49%
|Oklo
|40,24
|5,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.