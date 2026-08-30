GE Vernova Aktie

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WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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30.08.2026 18:52:07

GE Vernova vs. Vistra: The AI Power Stock to Buy Now for 2026 and Beyond

The search for energy reliability is driving massive investment in the power grid. Both GE Vernova (NYSE:GEV) and Vistra (NYSE:VST) are riding the wave, but in different ways. GE Vernova focuses on the machinery and technology that generate power, serving as a global equipment supplier. Vistra operates as an integrated power producer and retailer, selling electricity directly to millions of customers. Here's a dive into their financial health and market positioning to see which stock is the better buy for 2026 and beyond. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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