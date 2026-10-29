General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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29.10.2026 15:37:04
GE Vernova's $197 Billion Backlog, $9 Billion Acquisition, and One Clear Strategy
In 2024, Siemens Energy (OTC:SMERY)(OTC:SMEGF) was losing billions of dollars in its wind business. It had to sell non-core assets to free up cash. One of them was Trench Group, a company specializing in high-voltage grid components. The price was undisclosed.
Now, GE Vernova (NYSE:GEV) has agreed to buy that same company from investment firm Triton Partners for a whopping $9 billion.
That one fact tells you almost everything about the artificial intelligence (AI) power business today. What it still doesn't reveal is the scale and pace of GE Vernova's growth.
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Nachrichten zu General Electric Co.
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20.10.26
|ROUNDUP: Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn (dpa-AFX)
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29.06.26
|Comcast’s Hollywood break-up marks its GE moment (Financial Times)
Analysen zu General Electric Co.
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