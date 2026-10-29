GE Vernova's $197 Billion Backlog, $9 Billion Acquisition, and One Clear Strategy

In 2024, Siemens Energy (OTC:SMERY)(OTC:SMEGF) was losing billions of dollars in its wind business. It had to sell non-core assets to free up cash. One of them was Trench Group, a company specializing in high-voltage grid components. The price was undisclosed.

Now, GE Vernova (NYSE:GEV) has agreed to buy that same company from investment firm Triton Partners for a whopping $9 billion.

That one fact tells you almost everything about the artificial intelligence (AI) power business today. What it still doesn't reveal is the scale and pace of GE Vernova's growth.

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