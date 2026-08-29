General Electric Aktie
ISIN: ARDEUT110160
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29.08.2026 02:05:00
GE Vernova's Electrification Revenue Jumped 68% on Data Center Deals in a Single Quarter. So Why Did the Stock Sell Off?
There's a lot for investors to be excited about when it comes to the growth trajectory of GE Vernova (NYSE: GEV). The company's second-quarter earnings were impressive, with total revenue up 22% year over year, orders jumping 88% in the same time period, and the backlog ballooning to $176 billion. Management raised guidance for both revenue and free cash flow. Overall, an incredibly strong showing for the Boston-based business. Why then did the industrial stock drop? The reason is one segment in particular: wind. GE Vernova's wind revenue declined 10%, while orders sank 40%. The widening losses in the wind division concerned investors more than the wins in power and electrification excited them. The reaction from investors was largely overblown, in my opinion. The company's long-term bull case is still compelling. Its power and electrification divisions, which make up the vast majority of the business, are still riding high on insatiable demand from AI infrastructure. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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