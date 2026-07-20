General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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20.07.2026 14:52:25
GE Vernova's Next Earnings Report on July 22 Could Send the Stock Soaring. Here's Why.
GE Vernova (NYSE: GEV) stock has been on a tear, up 62% already so far in 2026. All eyes are now locked on July 22, when the turbine giant reports its second-quarter earnings before the opening bell.Expectations are running sky high, and for good reason. From artificial intelligence (AI) data center power boom to the massive grid upgradation and modernization projects, GE Vernova is sitting right in the sweet spot of multiple megatrends.Here's why its upcoming earnings report could be another big catalyst for GE Vernova stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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