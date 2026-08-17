General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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17.08.2026 18:20:00
GE Vernova's Wind Business Just Fell 40%. Nobody's Talking About It Because of the Gas Turbine Boom.
GE Vernova (NYSE: GEV), which was spun off from General Electric (NYSE: GE) two years ago, posted some impressive numbers in its second-quarter earnings report in late July. Its revenue rose 22% year over year to $11.1 billion, beating analysts' estimates by $330 million, while its total orders surged 88% organically to $24.2 billion.Within that total, GE Vernova's Power and Electrification orders surged 134% and 66% organically. The AI boom drove more utilities to purchase the Power segment's gas turbines and the Electrification segment's grid equipment. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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