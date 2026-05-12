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GEA-Analyse im Blick 12.05.2026 11:34:52

GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight

GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight

Das GEA-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Timothy Lee unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Anlagenbauer habe ein ordentliches Umsatz- und Auftragswachstum im ersten Quartal verzeichnet, schrieb Timothy Lee am Montagabend. Der negative Free Cashflow sei nicht besorgniserregend.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:18 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 55,65 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56 500 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 1,6 Prozent nach unten. Die GEA-Bilanz für Q2 2026 wird am 10.08.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: GEA

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