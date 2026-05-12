GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|GEA-Analyse im Blick
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12.05.2026 11:34:52
GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Anlagenbauer habe ein ordentliches Umsatz- und Auftragswachstum im ersten Quartal verzeichnet, schrieb Timothy Lee am Montagabend. Der negative Free Cashflow sei nicht besorgniserregend.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:18 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 55,65 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56 500 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 1,6 Prozent nach unten. Die GEA-Bilanz für Q2 2026 wird am 10.08.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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