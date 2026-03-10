GEA Aktie
GEA-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Anlagenbauer habe im vergangenen Quartal ordentlich abgeschnitten und einen soliden Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Umsatzwachstum ein wenig an und sieht für die entsprechende Konsensprognose mehr Spielraum nach oben. Allerdings revidierte er seine Ergebniserwartung je Aktie etwas nach unten und sieht sich hier unter dem Marktkonsens.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie legte um 10:56 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 62,40 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 8,65 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 42 677 GEA-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 8,0 Prozent aufwärts. Am 11.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
