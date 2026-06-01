GEA-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der jüngste Kursrückschlag biete eine willkommene Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Montag. Denn der Barmittelzufluss des Anlagenbauers bessere sich.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse

Der GEA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 55,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 12,52 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 30 456 GEA-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 2,5 Prozent ein. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 10.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.