GEA-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt

Barclays Capital hat die GEA-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für die Lebensmittelindustrie sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Umsatz. Zudem hätten sich die Margen ausgeweitet.

Aktienanalyse online: Die GEA-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:28 Uhr ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 62,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,11 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 78 195 GEA-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 9,9 Prozent. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte GEA am 10.08.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT



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