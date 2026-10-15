GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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15.10.2026 13:07:48
GEA-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er.
Aktienbewertung im Detail: Die GEA-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 68,60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 0,58 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 56 899 GEA-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,3 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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