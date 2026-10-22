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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Rating im Fokus 22.10.2026 14:04:48

GEA-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

GEA-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff hat eine gründliche Analyse des GEA-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auf 8 Prozent belaufen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) des Anlagenbauers schätzt er auf 17,2 Prozent.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 13:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 68,80 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 10,47 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 91 672 GEA-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 21,7 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GEA am 09.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: GEA

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