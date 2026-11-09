GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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09.11.2026 17:58:47
GEA-Aktie: DZ BANK gibt Halten-Bewertung bekannt
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Quartalszahlen von 63 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der starke Auftragseingang des Anlagenbauers liege 10 Prozent über der Konsensprognose "und verbessert die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2027 spürbar", schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Bewertungsniveau spiegele das Wachstum und die Ertragskraft aber bereits wider.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 17:35 Uhr ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 71,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 430 109 GEA-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die GEA-Aktie um 26,4 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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