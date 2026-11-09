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Aktienempfehlung 09.11.2026 17:58:47

GEA-Aktie: DZ BANK gibt Halten-Bewertung bekannt

GEA-Aktie: DZ BANK gibt Halten-Bewertung bekannt

Das GEA-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Thorsten Reigber unterzogen.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Quartalszahlen von 63 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der starke Auftragseingang des Anlagenbauers liege 10 Prozent über der Konsensprognose "und verbessert die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2027 spürbar", schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Bewertungsniveau spiegele das Wachstum und die Ertragskraft aber bereits wider.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 17:35 Uhr ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 71,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 430 109 GEA-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die GEA-Aktie um 26,4 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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