Schwache Performance 27.01.2026 11:18:00

GEA-Aktie fällt - Analyst sieht begrenztes Aufwärtspotenzial

Die Aktien der GEA Group haben am Dienstag einen Teil ihrer am Vortag im späten Handel erzielten Kursgewinne revidiert.

GEA-Anleger hatten am Montag zunächst begeistert auf die vom Anlagenbauer vorgelegten Eckdaten reagiert und den Kurs auf den höchsten Stand seit Ende Oktober getrieben. Am Dienstag landeten die Papiere aber mit einem Abschlag von zuletzt 1,76 Prozent auf 61,50 Euro im XETRA-Handel weit hinten im DAX.

Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie liege darunter, betonte Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern. Gupta blieb bei "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

09:23 GEA Hold Deutsche Bank AG
08:54 GEA Hold Warburg Research
26.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
