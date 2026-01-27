GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Schwache Performance
|
27.01.2026 11:18:00
GEA-Aktie fällt - Analyst sieht begrenztes Aufwärtspotenzial
GEA-Anleger hatten am Montag zunächst begeistert auf die vom Anlagenbauer vorgelegten Eckdaten reagiert und den Kurs auf den höchsten Stand seit Ende Oktober getrieben. Am Dienstag landeten die Papiere aber mit einem Abschlag von zuletzt 1,76 Prozent auf 61,50 Euro im XETRA-Handel weit hinten im DAX.
Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie liege darunter, betonte Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern. Gupta blieb bei "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: GEA Group
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|09:23
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:54
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:54
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:54
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|61,30
|-1,92%