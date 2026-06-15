GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Wachstum und robuste Margen
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15.06.2026 09:16:00
GEA-Aktie höher: Neue Analysteneinstufung von Goldman Sachs
Das Kursziel liegt bei 56 Euro. GEA sei ein führender Anlagenbauer für die Bereiche Molkerei, Nahrungsmittel und Getränke, schrieb Daniela Costa am Montag. Die Düsseldorfer hätten ihre Kunden in mehr als 150 Ländern und in allen Endmärkten eine der Top-Positionen. Stetes Wachstum und robuste Margen seien in den Aktien aktuell allerdings eingepreist.
Die GEA-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent auf 56,55 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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