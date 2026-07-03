GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Analystenstimme 03.07.2026 09:50:00

GEA -Aktie im Aufwind: Analysten sehen massives Upside

GEA -Aktie im Aufwind: Analysten sehen massives Upside

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA deutlich angehoben und die Aktie auf "Outperform" hochgestuft. Besonders das Segment Pure Flow Processing sorgt laut Analysten für neues Wachstumspotenzial.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse.

Die GEA-Aktie steigt auf XETRA zeitweise 1,62 Prozent auf 62,85 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Weitere Links:

DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten

Bildquelle: GEA

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