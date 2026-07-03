GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Analystenstimme
|
03.07.2026 09:50:00
GEA -Aktie im Aufwind: Analysten sehen massives Upside
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse.
Die GEA-Aktie steigt auf XETRA zeitweise 1,62 Prozent auf 62,85 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: GEA
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