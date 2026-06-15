GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Wachstum und robuste Margen
|
15.06.2026 07:49:00
GEA-Aktie im Blick: Neue Analysteneinstufung von Goldman Sachs
Das Kursziel liegt bei 56 Euro. GEA sei ein führender Anlagenbauer für die Bereiche Molkerei, Nahrungsmittel und Getränke, schrieb Daniela Costa am Montag. Die Düsseldorfer hätten ihre Kunden in mehr als 150 Ländern und in allen Endmärkten eine der Top-Positionen. Stetes Wachstum und robuste Margen seien in den Aktien aktuell allerdings eingepreist.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: GEA
Nachrichten zu GEA
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12.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, buy (EQS Group)
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12.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, Kauf (EQS Group)
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11.06.26
|EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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10.06.26
|EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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09.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Peter Lauwers, Kauf (EQS Group)
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09.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Peter Lauwers, buy (EQS Group)
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08.06.26
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GEA von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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05.06.26
|Sector Perform von RBC Capital Markets für GEA-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|06:18
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|06:18
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|GEA
|56,75
|1,70%