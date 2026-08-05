GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Erste Tranche
|
05.08.2026 16:05:47
GEA-Aktie im Plus: Neues Aktienrückkaufprogramm in dreistelliger Millionenhöhe
In einer ersten Tranche will das Unternehmen ab August 2026 innerhalb von sieben Monaten bis zu 250 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Die erworbenen Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden, teilte GEA mit. Im XETRA-Handel steigt die GEA-Aktie zeitweise 1,1 Prozent auf 64,50 Euro.
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