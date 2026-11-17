GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|GEA nimmt Kapital auf
|
17.11.2026 09:26:00
GEA-Aktie leichter: Anlagenbauer holt sich mit Wandelanleihe Geld vom Kapitalmarkt
Diese habe ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und eine Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Der Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 1,25 Prozent. Die Wandelanleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wird ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 35 und 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt.
Den Nettoerlös will GEA für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Dazu gehöre auch die Finanzierung eines Teils des im August angekündigten Rückkaufs eigener Aktien.
Die GEA-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,27 Prozent auf 68,90 Euro.
/mne/stk
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: GEA
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|69,25
|-1,35%