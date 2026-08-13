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Aktuelle Analyse 13.08.2026 14:07:47

GEA-Aktie: Neutral-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

GEA-Aktie: Neutral-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der GEA-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:45 Uhr ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 64,95 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 1,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 36 717 GEA-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 14,9 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GEA am 09.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: GEA

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