GEA-Aktie stabil: Neue Analysteneinstufung von Goldman Sachs

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von GEA mit "Neutral" aufgenommen.

Das Kursziel liegt bei 56 Euro. GEA sei ein führender Anlagenbauer für die Bereiche Molkerei, Nahrungsmittel und Getränke, schrieb Daniela Costa am Montag. Die Düsseldorfer hätten ihre Kunden in mehr als 150 Ländern und in allen Endmärkten eine der Top-Positionen. Stetes Wachstum und robuste Margen seien in den Aktien aktuell allerdings eingepreist.

Die GEA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 55,90 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)