GEA-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Schweizer Großbank UBS hat Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Im Rahmen seines neuen Bewertungsmodells spiegele sich das zu erwartende organische Umsatzwachstum mit sich weiter verbessernden Margen nicht wider, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.

Um 13:12 Uhr ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 60,90 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 21,51 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 101 335 GEA-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 5,4 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 09.03.2026 erwartet.

