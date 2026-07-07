GEA-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel kam die GEA-Aktie um 11:12 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 62,65 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 18,12 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 32 598 GEA-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 10,8 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT



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