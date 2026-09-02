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Kuwaitischer Staatsfonds 02.09.2026 10:01:39

GEA-Aktie verliert: Großaktionär KIA verkauft Aktien im Milliardenwert

GEA-Aktie verliert: Großaktionär KIA verkauft Aktien im Milliardenwert

Kuwait will seine Beteiligung Kreise zufolge an dem Anlagenbauer GEA reduzieren.

Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf Verkaufsunterlagen berichtete. Das entspricht rund drei Prozent der ausgegebenen Aktien.

Der Angebotspreis bedeutet einen Abschlag von rund zwei bis drei Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag von 66,85 Euro. Laut Angaben von GEA lag die Beteiligung des kuwaitischen Staatsfonds zuletzt bei 10,5 Prozent, die restlichen Aktien befinden sich im Streubesitz.

Der kuwaitische Staatsfonds gilt als einer der wichtigsten und langjährigsten Großaktionäre des DAX-Konzerns. Die GEA-Aktie rutschte im XETRA-Handel um zuletzt 2,4 Prozent auf 65,25 Euro ab.

/err/tav/stk

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

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