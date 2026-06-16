GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Kursziel angehoben
|
16.06.2026 15:15:00
GEA-Aktie zieht an: Deutsche Bank sieht weiteres Potenzial beim Maschinenbauer
Zuletzt stiegen sie an der DAX-Spitze via XETRA um 3,83 Prozent auf 58,25 Euro.
Sie notieren damit wieder auf dem Niveau von Anfang Mai. Die damals entstandene Kurslücke ist so gut wie geschlossen. Ausgehend vom Anfang Juni erreichten tiefsten Stand seit April 2025 haben sich die Titel des Anlagenbauers um 9,5 Prozent erholt.
Analyst Lars Vom-Cleff von der Deutschen Bank hob sein Kursziel für GEA von 64 auf 70 Euro an und stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch. Die robusten Fundamentaldaten stünden in einem Missverhältnis zur Bewertung, schrieb er. Die Umsatz- und Margenaussichten beurteilt er nun zuversichtlicher. Seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 hob er um bis zu 6 Prozent an.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX) -
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