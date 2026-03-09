GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|GEA-Analyse im Blick
|
09.03.2026 12:19:53
GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Neu seien die überraschend gute Entwicklung bei Aufträgen mit einem Volumen von mehr als einer Million Euro, der starke Barmittelzufluss, die etwas gemischte Entwicklung der Sparten und der konkrete Ausblick auf 2026, schrieb Sven Weier am Montag in seiner ersten Reaktion. Insgesamt wertet er die Aussagen des Anlagenbauers als recht beruhigend.
Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Mit einem Kurs von 60,80 EUR zeigte sich die GEA-Aktie im XETRA-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 21,71 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 113 633 GEA-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,2 Prozent zu Buche. Am 09.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|62,90
|3,20%
