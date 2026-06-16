GEA-Analyse: Deutsche Bank AG setzt Aktie auf Buy herauf

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 64 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die robusten Fundamentaldaten des Anlagenbauers stünden in einem Missverhältnis zur aktuellen Bewertung, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag veröffentlichten Neubewertung. Er ist nun zuversichtlicher für die Umsatz- und Margenaussichten des Konzerns und hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um bis zu 6 Prozent an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 58,25 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,17 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32 270 GEA-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,0 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 10.08.2026 wird GEA Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET





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