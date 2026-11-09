GEA-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragssituation sei durch die Bank stark, schrieb Sven Weier am Montag zu den Zahlen des Anlagenbauers für das abgelaufene Quartal.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:53 Uhr ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 69,75 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 6,09 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68 944 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 23,4 Prozent zu. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GEA wird am 09.11.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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