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10.11.2026 06:31:29
GEA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GEA hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,79 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,740 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,37 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,46 Milliarden EUR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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