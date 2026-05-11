Gea steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt - Prognose bestätigt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea Group (GEA) hat dank einer stabilen Nachfrage zum Jahresauftakt Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn im Tagesgeschäft verzeichnet. Angesichts einer guten Auftragslage bestätigte der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz stieg im Quartal um 1,2 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag mitteilte. Dies entspricht im Mittel auch den Erwartungen der Analysten. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte lag das Wachstum bei 5,3 Prozent.

Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 3,9 Prozent auf 205,9 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier einen Tick weniger auf dem Zettel. Gestiegene Vertriebskosten konnten dabei laut Mitteilung teilweise durch eine Senkung der Verwaltungskosten ausgeglichen werden. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 16,2 Prozent. Unter dem Strich verdiente Gea mit 99,7 Millionen Euro 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Auftragseingang stieg um 2,8 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro, was etwas über den Markterwartungen liegt./err/stk