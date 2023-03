Gea übertrifft angehobene Prognose - 2023 weiteres Wachstum erwartet

Düsseldorf (Reuters) - Der für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer Gea hat 2022 seine bereits angehobenen Ziele übertroffen.

Bei einem Umsatzplus um 9,8 (organisch plus 8,7) Prozent auf 5,16 Milliarden Euro legte das operative Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungsaufwand um 14 Prozent auf 712 Millionen Euro zu, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Aktionäre sollen mit einer um fünf Cent auf 0,95 Euro je Aktie angehobenen Dividende an den Zuwächsen beteiligt werden.

Für 2023 kündigte der Vorstand weitere Zuwächse an. Organisch soll der Umsatz um mehr als fünf Prozent steigen und das Ebitda vor Restrukturierungsaufwand 730 bis 790 Millionen Euro erreichen. Gestützt werden die Planungen von einem im Vorjahr um 8,7 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro gestiegenen Auftragseingang.

