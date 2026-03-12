|
GEA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
GEA hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 EUR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,56 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GEA 1,51 Milliarden EUR umgesetzt.
GEA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 5,50 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
