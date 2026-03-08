Gebäude von Sozialbehörde in Kuwait bei Angriff beschädigt

KUWAIT (dpa-AFX) - In Kuwait ist das Gebäude der Behörde für Sozialversicherungen bei einem mutmaßlich iranischen Angriff getroffen worden. Es habe Schäden am Gebäude gegeben, teilte die Behörde in der Nacht mit. Man könne deshalb heute keine Besucher empfangen, in anderen Filialen seien Besuche aber weiterhin möglich. Zahlungen würden weiterhin elektronisch abgewickelt.

Kuwaits Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe drei Raketen abgefangen. Zudem sei an "einigen zivilen Einrichtungen" Schaden entstanden durch herabfallende Trümmerteile nach Abwehr-Einsätzen.

Arabische Fernsehsender verbreiteten Aufnahmen aus der Nacht, die einen schweren Brand an dem Hochhaus über mehrere Stockwerke und auf dem Dach zeigen. Der Nachrichtenkanal Al-Arabija zeigte die stark beschädigten oberen Stockwerke des Gebäudes nach dem Brand.

Über die Sozialversicherung erhalten Staatsangehörige in den Golfstaaten etwa Pensionszahlungen und umfangreiche Sozialhilfe. Die Behörde in Kuwait bietet damit finanzielle Sicherheit etwa im Alter oder bei Arbeitslosigkeit.

Kuwait wird seit einer Woche zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten besonders stark angegriffen. Kuwaits Feuerwehr meldete am Sonntag den Tod von zwei Feuerwehrleuten, die "im Einsatz" ums Leben gekommen seien. Details wurden nicht genannt. In Kuwait kamen bei Angriffen bisher auch sechs dort stationierte US-Soldaten ums Leben./jot/DP/zb