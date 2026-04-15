Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
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15.04.2026 18:28:53
Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen zu
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Geberit AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
An der 27. ordentlichen Generalversammlung der Geberit AG in Rapperswil-Jona wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.
Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.geberit.com
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ende der Medienmitteilungen
2309278 15.04.2026 CET/CEST
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Analysen zu Geberit AG (N)
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