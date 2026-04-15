Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

An der 27. ordentlichen Generalversammlung der Geberit AG in Rapperswil-Jona wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.

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