18.05.2026 06:11:38

Gebete, 'Patriotismus': Tausende bei Event in Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) - Tausende sind im Herzen der US-Hauptstadt Washington für eine ganztägige Gebetsveranstaltung im Rahmen des 250. Geburtstags der USA zusammengekommen. Vielfach in den Farben der amerikanischen Flagge gekleidet versammelten sie sich auf der National Mall zu einem Event, dass das Weiße Haus auf der Plattform X als "beeindruckenden Tag des Gebets, des Lobpreises und des Patriotismus" promotete.

Bei den meisten Rednern handelt es sich US-Medien zufolge um politisch konservative, evangelikale Protestanten. Auch Vertreter der US-Regierung, darunter Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth, und andere prominente Republikaner wie der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wandten sich persönlich oder mit virtuellen Botschaften an die Menschenmenge. Trump-Anhänger waren dort etwa durch Kappen seiner MAGA-Bewegung (Make America Great Again) zu erkennen.

Kritiker werfen der US-Regierung vor, nicht nur mit der Unterstützung von Events wie diesem ein Bild der USA als christliche Nation zu forcieren und die Grenze zwischen Kirche und Staat zunehmend zu verwischen.

Anlässlich der Veranstaltung sagte der Historiker der Princeton University, Kevin Kruse, der "Washington Post": "Es ist ein Unterschied, ob man sagt, Amerika ist eine Nation mit vielen Christen, oder ob man sagt, Amerika ist eine Nation, die dem Christentum gewidmet und durch dieses definiert ist". Der Zeitung zufolge wurde das Gebetsevent mit Millionen an öffentlichen Geldern finanziert./fsp/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt wird am Montag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte weiter nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen