Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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09.06.2026 18:48:26
Gebühren sollen entfallen: EU zwingt Meta zum Kurswechsel bei KI-Chatbots
Die EU-Kommission greift im Streit um KI-Chatbots auf WhatsApp durch und verpflichtet Meta zu gleichen Bedingungen für alle Anbieter. Eine Gebühr für konkurrierende KI-Dienste muss gestrichen werden - sonst drohen hohe Strafen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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