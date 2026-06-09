Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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09.06.2026 18:48:26

Gebühren sollen entfallen: EU zwingt Meta zum Kurswechsel bei KI-Chatbots

Die EU-Kommission greift im Streit um KI-Chatbots auf WhatsApp durch und verpflichtet Meta zu gleichen Bedingungen für alle Anbieter. Eine Gebühr für konkurrierende KI-Dienste muss gestrichen werden - sonst drohen hohe Strafen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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